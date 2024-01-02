Число погибших в результате землетрясений в Японии увеличилось до 30

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Количество погибших при землетрясениях в Японии достигло 30 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти префектуры Исикава.

По информации экстренных служб, еще около 50 человек пострадали. В префектуре пожары охватили свыше 200 домов, более 100 зданий обрушились, под завалами остаются люди. Также в регион направили Силы самообороны страны.

К настоящему времени свыше 32 тысяч домов остались без света, в некоторых населенных пунктах полностью отсутствует доступ к воде. В японской префектуре, которая оказалась в центре катастрофы, 19 больниц столкнулись с отключением электроэнергии и водоснабжения. В частности, в Исикаве происходят перебои в работе интернета.

В одном из аэропортов в результате подземных толчков разрушилась дорога, после чего заблокированными оказались около 500 человек.

В понедельник, 1 января, в Японии была зафиксирована серия мощных землетрясений. Подземные толчки магнитудой 5,4 и 7,6 были зафиксированы на западе страны.

После землетрясений в Японии объявили угрозу цунами. По сообщениям СМИ, в префектуре Исикава волны уже достигали от 1,2 до 0,5 метра.

Также угроза цунами была объявлена накануне на Сахалине, в Хабаровском и в Приморском крае.

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