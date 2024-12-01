Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Возгорание на территории промзоны в районе улицы Испытателей произошло 1 декабря. По данным ведомства, площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров, а на площади 400 "квадратов" обрушилась кровля цеха. Один человек пострадал, еще 70 самостоятельно эвакуировались.

Ранее сотрудники МЧС спасли двух человек из пожара в двухэтажном жилом доме в Самаре. Там загорелись крыша и две квартиры. Из здания спасатели эвакуировали 11 жильцов. На месте происшествия работали 96 специалистов и 35 единиц техники.

До этого в подмосковном Жуковском потушили пожар в доме на площади 55 квадратных метров. По информации МЧС, никто не пострадал, из горящего здания спасли шестерых. Еще 33 человека, в том числе четыре ребенка, самостоятельно эвакуировались.