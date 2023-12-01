Похищенная под Калугой девочка рассказала об отношении злоумышленников

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Восьмилетняя девочка, которую в Калужской области похитили злоумышленники, рассказала, что они ее не обижали, но невкусно кормили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка Следственного комитета (СК) России Лилию Латыпову.

"Девочка рассказала, что ее не обижали, но, по ее словам, кормили чем-то невкусным, три раза в день", – сообщила собеседница агентства.

По словам пострадавшей, она сильно испугалась, когда неизвестные посадили ее в машину и увезли. Она говорила, что боится, однако ей никто не отвечал.

Вместе с этим девочка рассказала, что в доме у похитителей было много животных.

Девочка из города Козельска Калужской области пропала днем 29 ноября. Вечером того же дня родители обратились в полицию. Оказалось, что матери школьницы пришло сообщение с требованием о выкупе.

Ребенка нашли 30 ноября на обочине дороги в Тульской области. Школьницу отправили в больницу для осмотра, а затем направили к следователям в Козельск.

Сама похищенная заявила, что предполагаемых преступников было трое. Однако, по предварительным данным, их было четверо: 37-летняя женщина, ее 44-летний бывший муж, а также нынешний в возрасте 40 лет и 21-летний сын подозреваемой.

