Талибы захватили иранский погранпункт – СМИ

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Боевики запрещенной в России террористической организации "Талибан" захватили КПП на границе Ирана и Афганистана после столкновений с иранскими пограничниками. Об этом сообщает афганское информационное агентство Aamaj News.

"В след за эскалацией столкновений между талибами (члены запрещенной в РФ террористической организации "Талибан". – Прим. ред.) и иранскими пограничниками контрольно-пропускной пункт Дуст-Мохаммад на границе с Ираном был захвачен боевиками "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда члены запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.

7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.