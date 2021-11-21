Террористы из Афганистана могут проникнуть в Россию через Казахстан – СБ РФ

Фото: AP Photo/Abdul Khaliq

Афганские боевики и террористы могут проникнуть в государства Центрально-Азиатского региона, а оттуда и в РФ через российско-казахстанский участок государственной границы, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".

По словам заместителя секретаря Совета безопастности РФ, в ведомстве внимательно следят за обстановкой в Афганистане, которая сложилась после прихода к власти представителей запрещенной в России организации.

"Мы внимательно следим за ситуацией, сложившейся в Афганистане в связи с приходом к власти запрещенной в РФ террористической организации "Талибан", – отметил Гребенкин.

Кроме того, он уточнил, что ситуация в Афганистане создает настоящую угрозу достаточного увеличения масштабов наркотрафика, контрабанды оружия и неконтролируемого движения мигрантов.

Ситуация в государстве обострилась 15 августа, когда члены запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.

7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Позднее талибы обратились к России с просьбой помочь в вопросах снятия санкций ООН и восстановления Афганистана. Также сообщалось, что новое правительство страны рассчитывает на положительные итоги предстоящих заседаний Совбеза ООН.