Самолеты Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Самолеты Ил-76 Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана гражданами совершили успешную посадку в аэропорту Чкаловский в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы российского военного ведомства.

"Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области", – подтвердили в Минобороны.

Там уточнили, что лайнеры доставили в РФ граждан России, Армении, Белоруссии, Украины и Афганистана.

18 ноября в Кабул прибыли три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС РФ для эвакуации 380 человек по поручению Владимира Путина. Также российские самолеты доставили в Кабул 108 тонн гуманитарного груза.

По информации российского посла в Афганистане Дмитрия Жирнова, на рейсы спецбортов Минобороны РФ записались почти 900 афганских студентов, которые намерены продолжить обучение в российских вузах. Он отметил, что организация вывоза россиян потребовала мобилизации всех сил посольства.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда члены запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.