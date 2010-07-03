Аварийно-спасательные работы на месте ДТП в Забайкалье завершены

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Завершены аварийно-спасательные работы на месте аварии с автобусом в Забайкальском крае. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС РФ.

"По состоянию на 13:00 по московскому времени аварийно-спасательные работы в Забайкальском крае завершены", – сказали в МЧС.

По последним данным, в результате ЧП погибли 19 человек, из них два несовершеннолетних пассажира. В местные больницы госпитализированы 19 человек. Состояние 18 человек оценивается как средней степени тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса, в результате чего транспорт слетел с дорожной части в реку Куенга. Он погиб.

К мечту ЧП были привлечены шесть бригад скорой медпомощи, два вертолета Центра медицины катастроф. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследованием дела занимаются следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел.

В причинах смертельного ДТП в Забайкалье разберется Следственный комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился провести расследование в сжатые сроки, чтобы виновные не ушли от ответственности.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших.

Инцидент произошел в 60 километрах от Стретенска. Уточняется, что автобус следовал из Сретенска в Читу. Всего в автобусе находились 44 человека.

