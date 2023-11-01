Жительница Брянска пойдет под суд за убийство полуторамесячного сына в СИЗО

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Жительница Брянска, осужденная за наркотики и находящаяся в следственном изоляторе, обвиняется в убийстве своего полуторамесячного сына, сообщает СУ Следственного комитета РФ по Брянской области.

По данным следствия, 27 августа 26-летняя уроженка Брянска, находясь в камере следственного изолятора, схватила своего плачущего сына и несколько раз ударила его об пол. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

Женщина обвиняется по статье "Убийство малолетнего ребенка". Уголовное дело направлено в Брянский областной суд.

Ранее сообщалось, что утром 19 сентября в квартире дома на Таганрогской улице нашли тело грудного ребенка с признаками удушения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Главным подозреваемым стала мать ребенка. В ее отношении была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Суд арестовал женщину на два месяца.

