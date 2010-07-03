Следствие просит арестовать подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

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Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка в Нарьян-Маре, сообщает пресс-служба СК РФ.

Об убийстве ребенка стало известно накануне. Местный житель беспрепятственно проник в здание детского сада во время тихого часа, вошел в одну из групп и нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику.

Мужчину задержали на месте преступления. Его уже допросили и установили личность. Злоумышленником оказался 36-летний Денис Поздеев. В ходе предварительного следствия стало известно, что мужчина состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Кроме того, возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" в отношении работников детского сада и частного охранного предприятия.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка. Он направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства.

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский, в свою очередь, поручил провести проверку в детских учреждениях региона. Известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Цыбульский подчеркнул, что семье погибшего ребенка будет оказана необходимая помощь и поддержка.

После произошедшего в Госдуме решили ускорить разработку законопроекта, касающегося усиления требований к частным охранным предприятиям (ЧОП). Проект закона "О частной охранной деятельности" в настоящий момент согласовывается, его постараются внести в Госдуму в максимально короткие сроки. Документ предусматривает, в частности, процедуру переаттестации для действующих сотрудников.