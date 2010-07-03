Посетительница кафе в Красноярском крае обвинила полицейского в насилии

11:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Высокопоставленного полицейского в Красноярском крае задержали по подозрению в сексуальном насилии. Об этом говорится на сайте регионального главка СК.
Преступление было совершено в октябре этого года в Богучанском районе. По версии следствия, правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения находился в одном из кафе поселка Ангарский, куда заехала 30-летняя женщина. Когда она вышла из заведения, мужчина отправился следом и совершил насилие сексуального характера.
Отмечается, что мужчина заключен под стражу на два месяца. Вину он не признал.
Его официально отстранили от исполнения служебных обязанностей. В пресс-службе ведомства отметили, что сейчас проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД.
По ходатайству начальника Главного управления предложено выбрать меру пресечения данному сотруднику на время следствия, связанную с ограничением свободы.
По данным местных СМИ, речь идет о 32-летнем заместителе начальника отдела МВД Богучанского района по охране общественного порядка.
Ранее сообщалось, что полиция в городе Стрежевой Томской области задержала 60-летнего мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над женщинами. Криминалисты обнаружили ДНК-профиль, который позволил установить личность подозреваемого. При этом мужчину опознала одна из потерпевших. Задержанному предъявили обвинение.
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