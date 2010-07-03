Пожар на складе с древесиной в Подмосковье локализован

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Возгорание на складе с древесиной в городском округе Чехов локализовано на площади 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Московской области.

Пожар начался в 8:40 утра в металлическом ангаре с древесиной в промышленной зоне микрорайона Венюково. Площадь пожара составляла около 1,5 тысячи квадратных метров, но позднее увеличилась до 1,6 тысячи квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлечены 50 человек и 12 единиц техники.

Ранее в столице произошел крупный пожар на складе с автомобильной резиной. Здание расположено по адресу: улица Электродная, дом 8, строение 14. Людей в здании не было. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

