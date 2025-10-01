Полиция нашла записку с угрозой около места поджога дома и стрельбы в Мюнхене

Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Полиция обнаружила записку подозреваемого около места преступления в Мюнхене, где случился взрыв. В ней содержатся угрозы, касающиеся Октоберфеста, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы города.

По данным правоохранителей, в письме речь идет о новом взрыве.

1 октября на севере Мюнхена раздались взрывы и выстрелы. По данным СМИ, мужчина заминировал родительский дом взрывными устройствами, а затем поджег здание и покончил с собой.

По предварительной информации, причиной случившегося стала семейная ссора. Полиция также заявила об обнаружении мин-ловушек на месте происшествия.

Позже СМИ сообщили, что мужчина устроил поджог в доме родителей, застрелил отца и ранил мать. При этом после происшествия на платформе Indymedia появилось сообщение, в котором утверждается, что представители радикального движения "Антифа" якобы подожгли несколько люксовых автомобилей на севере Мюнхена, а также совершили несколько визитов "на дом".

