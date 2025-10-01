01 октября, 16:32Происшествия
Полиция нашла записку с угрозой около места поджога дома и стрельбы в Мюнхене
Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Полиция обнаружила записку подозреваемого около места преступления в Мюнхене, где случился взрыв. В ней содержатся угрозы, касающиеся Октоберфеста, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы города.
По данным правоохранителей, в письме речь идет о новом взрыве.
1 октября на севере Мюнхена раздались взрывы и выстрелы. По данным СМИ, мужчина заминировал родительский дом взрывными устройствами, а затем поджег здание и покончил с собой.
По предварительной информации, причиной случившегося стала семейная ссора. Полиция также заявила об обнаружении мин-ловушек на месте происшествия.
Позже СМИ сообщили, что мужчина устроил поджог в доме родителей, застрелил отца и ранил мать. При этом после происшествия на платформе Indymedia появилось сообщение, в котором утверждается, что представители радикального движения "Антифа" якобы подожгли несколько люксовых автомобилей на севере Мюнхена, а также совершили несколько визитов "на дом".