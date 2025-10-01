Число погибших от отравления алкоголем в Ленобласти увеличилось до 38

Фото: телеграм-канал "Следком Ленинградской области"

Количество погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленобласти увеличилось до 38, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Погибшие проживали либо были зарегистрированы главным образом в Сланцевском и Волосовском районах, а также в Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском районах – по ним зафиксированы единичные случаи смертельных отравлений", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, Октябрьский суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения представителю складской фирмы из Ленобласти. Установлено, что он продавал спиртосодержащую продукцию, которая стала причиной массовых смертельных отравлений, передает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд согласился с позицией прокурора и заключил под стражу 45-летнего жителя региона.

Об отравлении людей суррогатным алкоголем в Ленобласти стало известно 26 сентября. Изначально были задержаны 14 фигурантов, однако позже стало известно о задержании еще троих.

Во вторник, 30 сентября, суд заключил под стражу до 22 ноября девятого фигуранта дела, его обвинили в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть двух и более лиц.

