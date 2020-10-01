18-летний водитель сбил четырех школьниц под Воркутой

01 октября, 05:37
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автомобиль сбил четырех школьниц под Воркутой. Об этом сообщает сайт Следственного комитета по Республике Коми.
Известно, ДТП произошло в поселке Воргашор. Автомобиль Volkswagen Polo совершил наезд на группу школьниц.
В результате случившегося от полученных травм скончалась 16-летняя девушка. Еще три пострадавшие в возрасте от 15 до 16 лет получили травмы различной степени тяжести.
Отмечается, что за рулем машины в момент аварии находился 18-летний водитель.
По факту случившегося следователи проводят проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее сотрудник ДПС сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве. Пострадавший 2009 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга.
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