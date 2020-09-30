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Москва 24

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Происшествия

30 сентября, 16:13

Сотрудник ДПС сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудник дорожно-патрульной службы в Москве сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает ТАСС.

ДТП произошло 28 сентября на улице Кулакова в районе дома 25. Сотрудник ДПС, следуя в сторону Строгинского бульвара, наехал на подростка, перебегавшего проезжую часть. Информацию подтвердили в столичном главке МВД.

Ребенка 2009 года рождения госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибленной раной спины. В отношении капитана полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее на севере столицы мотоциклист сбил 10-летнего ребенка, после чего въехал в две машины. После ДТП ребенка госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

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