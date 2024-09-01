РИА Новости: все находившиеся на борту вертолета Ми-8 на Камчатке погибли

Фото: телеграм-канал "ЧП Камчатка"

Все находившиеся на борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8, по предварительной информации, погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Обломки вертолета находятся на высоте 980 метров. Пока сотрудники не могут добраться до них пешком.

"Скорее всего, из-за плохой видимости (плохие погодные условия) вертолет врезался в сопку", – отмечается в сообщении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-аэро" пропал 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка, на борту вертолета находились 22 человека.

При этом экипаж Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета, связь с вертолетом была утеряна в районе вулкана Вачкажец.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Позже спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета, он разбился.