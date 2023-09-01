Минобороны Армении сообщило о гибели двух военнослужащих на границе с Азербайджаном

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В результате обстрела со стороны Азербайджана двое армянских военных погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Армении.

"В результате обстрела азербайджанской армии в направлении армянских позиций, расположенных в районе Сотка, с армянской стороны двое погибших и один раненый", – указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что данные погибших и сведения о состоянии пострадавшего военнослужащего будут опубликованы ведомством позже.

Ранее в Баку заявляли о пресечении попытки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Армении проникнуть на территорию Азербайджана. Провокация была предотвращена, один из членов ДРГ был ранен и последствии задержан, добавили в Минобороны республики.

Позже Минобороны Армении назвало "абсолютной ложью" заявление оборонного ведомства Азербайджана о попытке диверсионного проникновения армянских вооруженных сил в восточной части границы двух стран.

В армянском ведомстве добавили, что один из участников тренировочных сборов, резервист, покинул свои позиции. Эксперты изучают возможные причины и обстоятельства того, как он мог оказаться на азербайджанской стороне.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. Совместное заявление сторон о прекращении огня было принято 9 ноября 2020 года, но в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.



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