В Баку сообщили о пресечении попытки армянской ДРГ проникнуть в Азербайджан

Фото: телеграм-канал Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / MOD of the Republic of Azerbaijan

В Баку сообщили о пресечении попытки диверсионно-разведывательной группы Армении проникнуть на территорию Азербайджана. Соответствующая информация появилась на официальном сайте министерства обороны республики.

Как отмечает ведомство, это произошло в среду, 16 августа, около 11:15 (10:15 по московскому времени).

"ДРГ ВС Армении, пользуясь пустотами между боевыми позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района, пыталась проникнуть на территорию Азербайджана с целью осуществления диверсионно-террористических операций", – сообщается в материале.

В министерстве подчеркнули, что провокацию удалось предотвратить с помощью огневых средств. Кроме того, одного из членов ДРГ задержали, он был ранен.

Ранее Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по автомобилю наблюдателей из Европейского союза, которые вели патрулирование в приграничной области Армении.

В июле этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении закрепить на бумаге принадлежность Нагорного Карабаха Баку. Он назвал это одним из завершающих шагов для нормализации отношений между двумя странами.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил о необходимости деэскалации ситуации.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.



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