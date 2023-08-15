18:28Политика
Лавров заявил о необходимости деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Фото: kremlin.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил о необходимости деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в телеграм-канале МИД РФ.
В ведомстве пояснили, что в ходе разговора министры иностранных дел обменялись мнениями по актуальной международной и региональной повестке.
"Особый акцент сделан на необходимости практической реализации ранее согласованных в принципе шагов, направленных на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе – разблокирования гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор", – говорится в сообщении.
В ходе беседы с азербайджанским коллегой Лавров также обратил внимание на необходимость выполнения всего комплекса трехсторонних договоренностей между РФ, Азербайджаном и Арменией. По итогам разговора Лавров и Байрамов выразили общее мнение о негативном влиянии попыток подменить конкретную работу на этом направлении политико-пропагандистскими акциями.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении закрепить на бумаге принадлежность Нагорного Карабаха Баку. Он назвал это одним из завершающих шагов для нормализации отношений между двумя странами.
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