Заявление Баку о попытке диверсионного проникновения опровергли в Ереване

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Оборонное ведомство Армении назвало "абсолютной ложью" заявление министерства обороны Азербайджана о попытке диверсионного проникновения армянских вооруженных сил в восточной части границы двух стран. Об этом сообщается на сайте МО Армении.

В ведомстве подчеркнули, что, по предварительным данным, один из участников тренировочных сборов, резервист покинул свои позиции. На данный момент эксперты изучают возможные обстоятельства и сценарии того, как он мог оказаться на азербайджанской стороне.

В среду, 16 августа, в Баку заявили о пресечении попытки диверсионно-разведывательной группы Армении проникнуть на территорию Азербайджана. По информации Минобороны республики, провокацию предотвратили при помощи огневых средств. Одного из членов ДРГ задержали, он был ранен.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. Совместное заявление о прекращении огня было принято 9 ноября. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования