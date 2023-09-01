Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Белгородском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – говорится в сообщении.

До этого Сергей Собянин сообщил, что российские средства ПВО смогли пресечь попытку подлета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) к Москве, беспилотник был сбит рядом с Люберцами. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, отметил он.

Днем ранее, 31 августа, Собянин сообщал, что ПВО уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья БПЛА, летевший по направлению к Москве. В результате произошедшего разрушений и пострадавших не было.

В этот же день над Брянской областью российские силы противовоздушной обороны сбили дрон около 20:00. Еще по одному беспилотнику было уничтожено в 10:00 и 12:00.

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА