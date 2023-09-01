01 сентября, 08:18Происшествия
Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Белгородском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – говорится в сообщении.
До этого Сергей Собянин сообщил, что российские средства ПВО смогли пресечь попытку подлета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) к Москве, беспилотник был сбит рядом с Люберцами. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, отметил он.
Днем ранее, 31 августа, Собянин сообщал, что ПВО уничтожили в Воскресенском районе Подмосковья БПЛА, летевший по направлению к Москве. В результате произошедшего разрушений и пострадавших не было.
В этот же день над Брянской областью российские силы противовоздушной обороны сбили дрон около 20:00. Еще по одному беспилотнику было уничтожено в 10:00 и 12:00.
Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА
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