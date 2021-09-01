Более 300 боевиков "Талибана" погибли во время столкновений в Панджшере – СМИ

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Свыше 300 боевиков запрещенного в России террористического движения "Талибан" погибли в ходе боестолкновений с бойцами Фронта национального сопротивления в афганской провинции Панджшер, которая в настоящее время неподконтрольна талибам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к афганским ополченцам.

"В результате начавшихся вчера поздно вечером боестолкновений после попытки прорыва "Талибана" в Панджшер с двух направлений были уничтожены более 300 их боевиков. Еще несколько десятков радикалов получили серьезные ранения или были взяты в плен", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на данный момент боевые действия продолжаются, талибам не удалось прорвать оборону, они отступают.

Ранее лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд заявил, что прекратит свою деятельность и уйдет из политики сразу, как только "Талибан" обеспечит свободу и равноправие граждан, а также создаст инклюзивное правительство. По его словам, все остальные варианты, кроме озвученных, являются неприемлемыми.

Ситуация в Афганистане обострилась в середине августа. Тогда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. Панджшер между тем остается последним неподконтрольным боевикам регионом Афганистана, а сопротивление, представленное в основном местными таджиками, – единственным организованным очагом противостояния им.

