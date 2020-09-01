В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

01 сентября, 23:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 12 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Известно, что у всех умерших пациентов был зафиксирован диагноз "пневмония". Кроме того, все скончавшиеся имели положительный результат теста на коронавирус.
Таким образом, всего с начала пандемии в столице скончались 4 844 человека с COVID-19.
"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – подчеркнули в Оперштабе.
За последние сутки в России выявили 4 729 новых случаев COVID-19. При этом в 1 211 случаях не было клинических проявлений болезни.
В России выявили 4 729 новых случаев COVID-19
Таким образом, Россия расположилась на 56-м месте в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией в пересчете на 100 тысяч жителей. В стране нарастающим итогом зарегистрирован один миллион подтвержденных случаев COVID-19.
В этой связи профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн призвал россиян не пугаться цифры в миллион заболевших COVID-19. Специалист пояснил, что на данном этапе эпидемия стабилизировалась.
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