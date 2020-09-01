РФ занимает 56-е место в мире по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия находится на 56-м месте в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией в пересчете на 100 тысяч жителей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в РФ нарастающим итогом зарегистрирован один миллион подтвержденных случаев COVID-19.

Помимо этого отмечается, что Россия находится на четвертом месте в мире по абсолютному количеству сделанных тестов на коронавирус.

За последние сутки в России подтвердили 4 729 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 211 случаев не имели клинических проявлений болезни.

Всего в России зарегистрировано 1 000 048 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком автономном округе, Псковской и Смоленской областях, Москве, Тыве, Московской области и Чечне.

В Москве число новых случаев COVID-19 составляет 5,06 на 100 тысяч человек, по этому показателю столица находится во втором десятке среди российских регионов.

Как отмечается, Москва входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев коронавируса – этот показатель в столице составляет 0,2%.

Сергей Собянин считает, что Москва победит коронавирус максимум в течение полугода. По его словам, над этим работают ученые как в России, так и во всем мире.