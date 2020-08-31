Ученые смоделировали сценарии развития ситуации с COVID-19 осенью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые Роспотребнадзора представили доклад по поводу развития ситуации с коронавирусом в России осенью, сообщает РИА Новости.
Авторами труда являются сотрудник центра "Вектор" Денис Антонец, работник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, замглавы ведомства Вячеслав Смоленский, а также сотрудник ФКУЗ РосНИПЧИ "Микроб" организации Михаил Поспелов.
"На фоне увеличения деловой активности, сокращения числа граждан, соблюдающих режим самоизоляции, снятия ограничений на работу предприятий общепита, торговли и т. п., начала учебного года и окончания периода отпусков в России возможна вторая волна эпидемии COVID-19", – сказано в сообщении.
В связи с этим авторы работы создали две модели развития ситуации с коронавирусом в России. Оптимистичный вариант подразумевает снижение темпов прироста заболевших COVID-19. При нем к 30 ноября должно быть около 1,34 миллиона случаев коронавируса, из которых 267 тысяч будут тяжелыми, 23 тысячи – с летальным исходом.
Негативная модель рассматривает вариант развития второй волны коронавируса. При ней к 30 ноября будет наблюдаться следующая картина: 1,632 миллиона заболевших COVID-19, 345 тысяч тяжелых случаев заражения и свыше 27 тысяч – с летальным исходом.
За последние сутки в России обнаружили 4 993 новых случая заражения коронавирусом. В Москве выявили 685 заболевших COVID-19. Таким образом, на территории РФ всего зарегистрировали 995 319 случаев коронавирусной инфекции. 809 387 пациентов выздоровели в результате прохождения курса лечения, 17 176 человек скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.
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Ранее Владимир Путин выразил надежду, что второй волны коронавируса не будет нигде в мире. Об этом президент заявил в четверг в интервью Сергею Брилеву.
Он также надеется, что пиковая отметка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России пройдена.
"Эта общая мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения привели к тому, что нам удалось пройти пик – я надеюсь, нам удалось пройти пик – вспышки заболевания и создать необходимые условия для дальнейшей работы", – сказал Путин.
По его словам, в РФ достаточно много заболевших коронавирусом, но мало умерших. Он назвал это признаком готовности системы здравоохранения к мобилизации. Президент рассказал, что в восьми регионах России популяционный иммунитет к коронавирусу превысил 25%.
Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что если более 50% людей будет соблюдать масочно-перчаточный режим, это окажет влияние на ход эпидемии. Если таких людей будет 90%, то влияние будет гораздо сильнее и мы быстрее преодолеем этот период, отметил он.
Также эксперт порекомендовал постоянно носить с собой флакончик с дезинфицирующим веществом, которым можно протереть руки.
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