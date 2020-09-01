Вирусолог призвал не бояться миллиона заболевших COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с Москвой 24 призвал россиян не пугаться цифры в миллион заболевших COVID-19 по стране. По его словам, большинство зараженных уже выздоровело.

"Таких цифр бояться не нужно. Это меньше одного процента населения России, тем более что большинство уже выздоровело. Эпидемия стабилизировалась, каждый день прибавляется около пяти тысяч и постепенно уменьшается, в Москве – около 700 человек. Ничего страшного в этих цифрах нет", – пояснил вирусолог.





Анатолий Альтштейн вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Бояться, перенапрягаться и все время об этом думать не надо. Эпидемия идет своим ходом, но и жизнь продолжается.

При этом, по словам эксперта, пандемия продолжается, поэтому нельзя прекращать соблюдать необходимые меры по защите от инфекции.

"Мы должны учитывать все то, что необходимо делать, чтобы была минимальная возможность заразиться: дистанцирование, маски, мытье рук. Где это возможно – работа в удаленном формате, но без давления, принуждения и крайних мер", – подчеркнул Альтштейн.

За последние сутки в России подтвердили 4 729 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 211 случаев не имели клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 1 000 048 случаев коронавирусной инфекции.

В Москве за сутки подтвержден 641 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста новых случаев составляет 0,24% – этот показатель на 14,3% меньше, чем месяц назад. Сергей Собянин считает, что в столице победят коронавирус в течение полугода. По его словам, над этим работают ученые как в России, так и во всем мире.

11 августа зарегистрировали первую отечественную вакцину для профилактики коронавируса. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, третий этап испытаний начнется 4–5 сентября. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья добровольцев, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. До 3 сентября ее доставят в московские клиники.