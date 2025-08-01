Афтершок магнитудой 6,2 зафиксировали на Камчатке

Фото: телеграм-канал "Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,2. Подземный толчок произошел в 279 километрах от краевой столицы, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Уточняется, что афтершок зафиксирован на глубине 23,6 километра. Позднее произошел еще один повторный подземный толчок магнитудой 5,7.

При этом в региональном МЧС в пятницу, 1 августа, сообщали о примерно 120 повторных толчках магнитудой от 3,5 до 6,7. Часть из афтершоков оценивалась от 2 до 5 баллов.

Сильнейшее за историю наблюдений землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло у берегов Камчатки 30 июля. После фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов, а в Елизовском районе были замечены волны цунами высотой 3–4 метра. Также было зафиксировано извержение вулкана Ключевская Сопка.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отмечал, что землетрясение по своей силе было сравнимо с подземными толчками, которые вызвали аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.

