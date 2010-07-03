В МЧС опровергли информацию об эвакуации из столичного банка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В МЧС опровергли информацию об эвакуации 150 человек из офиса банка на западе Москвы, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее сообщалось, что в трехэтажном здании на Брянской улице произошло задымление. Людей якобы пришлось выводить на улицу.

В ведомстве подтвердили, что заявка о задымлении к ним поступала, однако эвакуации не было.

30 июня сотрудников и посетителей ТЦ "Авиапарк" эвакуируировали из-за сигнала о пожаре. Задымление наблюдалось на четвертом этаже, где расположена зона фуд-корта.