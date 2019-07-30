Эвакуация прошла в ТЦ "Авиапарк" из-за сигнала о пожаре

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Сотрудников и посетителей ТЦ "Авиапарк" эвакуируировали из-за сигнала о пожаре, передает телеканал Москва 24.

Очевидцы сообщили, что задымление наблюдалось на четвертом этаже. Там расположена зона фуд-корта.

Представитель экстренных служб столицы, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. По его словам, из здания были выведены в общей сложности около 300 человек.

Причиной срабатывания пожарной сигнализации в ТЦ стала вспышка жировых отложений в одном из ресторанов.

Обстановка в ТЦ сейчас спокойная, угрозы жизни людей нет, сказал собеседник ТАСС.

Ранее происходила эвакуация людей из столичной поликлиники на улице Рудневка. Там произошло короткое замыкание в подвальном помещении. В результате инцидента никто не пострадал.

