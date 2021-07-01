В Белгороде разгромили ячейку украинской неонацистской организации

11:53
Фото: depositphotos/Grigorenko
Семерых сторонников украинской неонацистской организации МКУ, планировавших вооруженные нападения, задержали в Белгороде, сообщает ТАСС.
Задержания проходили в рамках уголовного дела по статье "Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе".
Их подозревают в формировании на территории региона структурной ячейки, провоцировании межнациональных конфликтов, совершении насильственных преступлений, а также планировании вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и граждан.
В феврале сообщалось, что ФСБ провела в 10 российских регионах спецоперации по задержанию членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", в отношении семи из них были возбуждены уголовные дела. Оперативные действия прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Дагестане, Краснодарском и Приморском краях, Башкирии, а также в Калужской, Орловской и Ивановской областях.
Задержанные пропагандировали доктрину создания так называемого всемирного халифата путем свержения светских правительств с помощью осуществления военных переворотов и исламских революций.
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