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08:23 (обновлено 01.06.2019 09:12)

Две полосы движения перекрыты из-за ДТП на Москворецком путепроводе

происшествия ДТП транспорт

08:23

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение на участке Москворецкого путепровода затруднено из-за аварии, сообщает Агентство "Москва".

Из-за ДТП перекрыты две полосы движения в сторону области. В пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ уточнили, что все произошло в районе дома 53 по Каширскому шоссе.

Там столкнулись автомобиль коммунальных служб и Hyundai Porter. Пострадали два человека.

В связи с благотворительным марафоном в столице перекроют несколько участков в центре столицы 1 июня. А 2 июня ограничения введут из-за съемок фильма.

На Калужском шоссе движение ограничено до 18 июля – от дома № 8А до дома № 10. Три участка дорог в районе 50 километра МКАД из-за строительства транспортной развязки перекроют со 2 по 6 июня.

С 1:30 до 4:30 в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова будет недоступна внутренняя сторона, а с 7 по 11 июня с 1:30 до 4:30 внешняя.

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происшествия ДТП транспорт

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