Пожар произошел в административно-складском здании в Дорогомилове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в административно-складском здании на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России.

Возгорание произошло на пятом этаже здания на Бережковской набережной, доме 20, строении 6. Подразделения пожарных работают на месте происшествия.

В настоящий момент уточняется площадь пожара. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 1 апреля пожар произошел в селе Борец в Хакасии. В результате пожара один ребенок погиб и один пострадал.

Накануне пожар произошел в жилом доме в районе Раменки. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек.