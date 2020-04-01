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Москва 24

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Происшествия

11:05

Неизвестный под видом сотрудника Минздрава похитил у мужчины 3,3 млн рублей

происшествия

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Неизвестный под видом сотрудника Минздрава украл у жителя Московской области 3,3 миллиона рублей якобы за поставку медицинских масок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Пострадавший решил приобрести большую партию медицинских масок для сотрудников бизнес-центра "Верейская Плаза", для этого связался со своим знакомым, тот организовал ему встречу с другом Алексеем, который якобы работает в Минздраве и может помочь в приобретении масок в количестве 1,5 миллиона штук", – сказал собеседник агентства.

В итоге мошенник взял деньги и скрылся, после этого он не выходил на связь. Ущерб составил 3,3 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка.

Ранее полиция Москвы дала рекомендации против мошенников в условиях коронавируса. Правоохранители объяснили, что злоумышленники могут использовать различные приемы для хищения денег, и попросили предупредить об этом пожилых родственников.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Согласно ему, москвичи могут покидать квартиру только в специально прописанных в указе случаях.

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