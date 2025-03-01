На западе Москвы задержан мужчина, угрожавший ножом прохожим

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На западе Москвы полицейские арестовали 38-летнего мужчину, который угрожал прохожим ножом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Отмечается, что в полицию обратились несколько граждан, которые сообщили о том, что на Осеннем бульваре неизвестный ведет себя неадекватно, в том числе угрожает ножом окружающим людям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее в столице задержали мужчину, который угрожал ножом сотруднику безопасности в московском метро. По предварительной версии, конфликт случился в вагоне поезда Кольцевой линии метро, который следовал от станции "Курская" до "Таганской".

Работники ведомственной охраны метрополитена попытались разбудить спящего пассажира, в ответ на это мужчина достал нож и стал угрожать сотруднику безопасности расправой.

Сотрудники ППС задержали злоумышленника на станции "Таганская" и доставили в отдел полиции. Нож, который обнаружили при нем, изъяли и направили на исследование.