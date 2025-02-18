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18 февраля, 09:46

Происшествия

Мужчина задержан за угрозы ножом сотруднику безопасности в столичном метро

Фото: 77.мвд.рф

Мужчина задержан за угрозы ножом сотруднику безопасности в метро Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

По предварительной версии, конфликт случился в вагоне поезда Кольцевой линии метро, который следовал от станции "Курская" до "Таганской". Работники ведомственной охраны метрополитена попытались разбудить спящего пассажира, в ответ на это мужчина достал нож и стал угрожать сотруднику безопасности расправой.

Затем мужчина вышел из поезда. Сотрудники ППС задержали злоумышленника на станции "Таганская" и доставили в отдел полиции. Нож, который обнаружили при нем, изъяли и направили на исследование.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в ведомстве.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту растления несовершеннолетней в вагоне поезда Арбатско-Покровской линии метро. Инцидент случился 14 февраля. Злоумышленнику предъявили обвинение по статье об "Иных действиях сексуального характера".

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