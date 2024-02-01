Следователи идентифицировали останки погибших при крушении Ил-76

Фото: телеграм-канал "Следком"

Специалисты идентифицировали останки погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Следственного комитета России.

"Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. При работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материл для установления генетического профиля", – говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что у следствия был биоматериал всех бойцов ВСУ, которые летели в самолете. Выяснилось, что в результате падения самолета погибли шесть членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военнослужащих.

Самолет Ил-76 упал в Белгородской области 24 января. В министерстве обороны России заявили, что это произошло из-за атаки со стороны ВСУ.

26 января СК РФ выяснил, что украинские силы поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. СК возбудил уголовное дело о теракте, а 30 января обломки сбитого Ил-76 начали вывозить с места крушения.

В свою очередь, Владимир Путин сообщил, что Ил-76 с украинскими пленными на борту был сбит из американского комплекса Patriot с подконтрольной Украине территории. Он также подчеркнул, что не понимает, для чего украинцы сбили самолет со своими же военнослужащими.



Военный самолет Ил-76 был сбит из комплекса Patriot – СК РФ