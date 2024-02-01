Животных эвакуируют из частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Спасатели приступили к эвакуации животных, которые оказались на верхних этажах частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

"Из частично обрушившегося дома на улице Нариманова, 72/3, сотрудники поисково-спасательной службы города начали операцию по спасению оказавшихся внутри животных. Вызволять четвероногих с высоких этажей спасатели будут с помощью вышки", – уточнил он.

По словам Логвиненко, также продолжаются выплаты материальной помощи жителям дома. На сегодняшний день было получено 196 заявлений. Как он отметил, специалисты Донского государственного технического университета исследуют здание.

Информация об обрушении стены первого подъезда в жилом доме в Ростове-на-Дону поступила 27 января. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, дом отключили от газоснабжения.

Логвиненко отмечал, что пятиэтажка была признана аварийной и подлежащей сносу в 2020 году. Жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но все отказались.

Позже губернатор региона Василий Голубев заявил, что подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился полностью. В результате случившегося обошлось без пострадавших.

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