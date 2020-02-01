В Подмосковье мужчина напал на свою мать и трехлетнего племянника

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Подмосковье мужчина совершил нападение на свою семью. Полиция его задержала, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе областного главка МВД.

По информации telegram-каналов, 22-летний житель Раменского по неясной причине напал с ножом на мать и трехлетнего племянника.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве неизвестные напали на водителя грузовика и похитили более 20 тонн сливочного масла на 7 миллионов рублей. Инцидент произошел на Ярославском шоссе в ночь на пятницу.