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Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Первыми его обращение увидели жители Дальнего Востока. Глава государства пожелал гражданам перемен, успехов и счастья.

Президент отметил российскую традицию встречать праздник в семейном кругу, ожидая от следующего года перемен. "И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости", – заявил Путин.

Президент отдельно поздравил тех, кто находится во время Нового года на работе или на службе. А в заключение глава государства пожелал благополучия, успехов и счастья гражданам и процветания стране.

Новогоднее обращение также составил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Оно опубликовано на сайте правительства. Медведев пожелал горожанам новых горизонтов в наступающем году, а также исполнения загаданных желаний.

Москвичей с праздником поздравил Сергей Собянин. Он рассказал об успехов, которых добилась столица и пожелал горожанам здоровья и счастья.

Наступивший 2018 год по китайскому календарю считается годом желтой земляной Собаки. Окончательно новый покровитель вступит в свои права в феврале.

После празднования Нового года москвичей ожидает богатая программа на каникулах. Город подготовил множество зимних развлечений, посмотреть программу можно в спецпроекте портала Москва 24.