Новый год: как подарить себе силы и время

В предновогодней суете неудивительно, что мы не справляемся с бытовыми мелочами. Анна Лебедева пытается найти ответ на вопрос “Что делать?”, если квартиру убрать некогда, до себя любимой руки не доходят, а муж так устал, что нет сил вкрутить лампочку…

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Город охвачен предпраздничной суетой. Конец декабря – это, пожалуй, единственное время, когда поход в магазин можно сравнить с необходимостью каждый день выходить на работу. Ох уж это волшебное время, когда подарки покупают всем − коллегам, учителям, врачам, друзьям, родственникам.

В атмосфере мишуры, новогодних игрушек и золотых колокольчиков часто ловишь себя на мысли, что приходишь домой и хочется сесть в кресло, чтобы спокойно почитать. Но не тут-то было. Приготовление ужина еще никто не отменял, белье само собой не гладилось, посуда не запрыгивала в посудомойку, а универсальные тряпки не исполняли танец чистоты. По крайней мере вы так думали до тех пор, пока в ваш дом не постучалась фея уборки.

- Вызвать работника? Ни за что! – так я отвечала мужу при каждой его попытке подарить мне хоть чуточку свободного времени в этой предновогодней суете.

Догадываюсь, откуда берется установка, что женщина должна все успевать делать сама. Из детства, в котором было так мало возможностей, и родители вкладывали силы не только в наше образование, но и в то, чтобы приучить нас к чистоте и порядку: борщ вкусный готовить, белье гладить, как Марья Ивановна в прачечной, стирать до мозолей на руках.

Фото: depositphotos/GeneGlavitsky

Вот так вырастают хозяйственные женщины, которые сто дел могут переделать за один день. Иногда завидую сама себе, глядя на порядок в квартире. Но при всем внешнем блеске вечером мы рискуем доползти до кровати, вместо того чтобы уделить больше внимания мужу.

А теперь представьте, подарки купить, ребенка накормить, ужин приготовить, в квартире убраться. Получается, что именно в конце декабря глупо отказывать себе в таком шикарном подарке – заказать платную уборку.

Воспользовавшись наконец-то предложением мужа, я сэкономила время и силы. Вернувшись из магазина с подарками для родственников, сбылась моя давняя мечта – сесть в кресло и почитать. А потом зайти на кухню, не отшучиваясь на тему волшебной палочки, при взмахе которой все вокруг становится чистым, и убедиться, что такая опция существует.

Да, и совершенно необязательно каждый вечер напоминать мужу, что он не вкрутил лампочку в фару автомобиля. Можно просто заехать в автосервис, потратить там полчаса и забыть об этом на какое-то время.

Давайте позволим себе расслабиться, особенно в конце года, когда накопилась усталость и нет сил что-то сделать самим.