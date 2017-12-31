Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

31 декабря, 23:30
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Сергей Собянин поздравил жителей и гостей столицы с наступающим 2018 годом. В последние минуты уходящего года мэр вспомнил успехи столицы и обратился к жителям с пожеланиями успехов и счастья в новом году.
"В эти минуты мы провожаем старый год, вспоминаем события которыми была наполнена жизнь нашего города. В сетнябре мы открыли парк "Зарядье" с парящим мостом – символ современной Москвы. Завершено комплексное благоустройство центральных улиц, – рассказал мэр в своей новогодней речи Москва 24. – На свое законное место у Белорусского вокзала вернулся памятник Максиму Горькому."
Градоначальник также отметил реконструкцию "Лужников", старт программы реновации, а также другие главные проекты года. Собянин упомянул об успехах столичных школьников.
"Мы должны дорожить каждым прожитым днем, даже если он был непростым. Дорожить возможностью общаться с родными и близкими, учиться, работать, дружить и любить", – добавил мэр.
Он также пригласил горожан провести Новый год и праздники на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". В наступающем году Сергей Собянин пожелал горожанам здоровья, успехов и счастья, а городу мира и процветания.
Ранее мэр посетил площадки праздника "Путешествие в Рождество". Он побывал на Тверской улице, где также лично поздравил москвичей с наступающим Новым годом.
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