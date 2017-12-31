Собянин посетил площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" на улице Тверская

31 декабря, 18:17
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Сергей Собянин посетил праздничные площадки на Тверской улице и поздравил москвичей с наступающим Новым годом.
"Мы, как видите, перекрыли улицу Тверская и здесь сделали праздник. Мне кажется, что улицу Тверская надо отдавать под такие традиционные, большие праздники для людей, чтобы можно было насладиться городом, насладиться праздником. С наступающим Новым годом, счастья вам, здоровья, успехов, всего вам самого доброго!", – отметил мэр.
В этот праздничный сезон, по словам градоначальника, Тверскую впервые превратят в главную театральную площадку столицы. На ней выступят артисты самых известных столичных, петербургских и региональных театров.
Тверская улица будет пешеходной с 31 декабря по 2 января. Театральный пешеходный маршрут растянется на 2,5 километра – от Триумфальной до Театральной площади.
На этом пространстве работают 10 тематических площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" – "Щелкунчик", "Снегурочка", "Снежная королева", "Садко", "Обыкновенное чудо", "Золотой петушок", "Каменный цветок", "Сказка о царе Салтане", "Руслан и Людмила", "Сказы Бажова".
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