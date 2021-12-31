Путин и Байден условились продолжить диалог после Нового года

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Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного разговора приняли совместное решение продолжить диалог после Нового года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова.
Спикер отметил, что телефонный разговор двух президентов оказался деловым и содержательным.
Ранее в Белом доме дали характеристику прошедшим переговорам лидеров США и России. Как рассказал высокопоставленный представитель американской администрации, переговоры президентов были серьезными и субстантивными.
Телефонный разговор Путина и Байдена прошел в ночь с 30 на 31 декабря. Переговоры президентов продолжались 50 минут.
В ходе беседы Байден разделил позицию Путина по вопросу гарантий безопасности для России. Кроме того, американский лидер пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения. На это Путин ответил, что данное условие было ключевым в документах, переданных властям США.
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Джо Байденом
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