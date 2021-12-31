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Политика

02:22

В Белом доме оценили телефонный разговор Путина и Байдена

политика

Фото: depositphotos/izanbar

В Белом доме дали характеристику прошедшему телефонному разговору президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал высокопоставленный представитель администрации США, переговоры лидеров были серьезными и субстантивными.

Спикер добавил, что данный разговор президентов стал уместным перед грядущими сеансами интенсивных дипломатических контактов между странами.

Телефонный разговор Путина и Байдена прошел в ночь с 30 на 31 декабря. Переговоры президентов продолжались 50 минут.

В ходе беседы Байден разделил позицию Путина по вопросу гарантий безопасности для России. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, американский лидер отреагировал на предложения РФ логично и серьезно.

Кроме того, Байден пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения. В свою очередь, Путин сказал американскому коллеге, что это одно из ключевых условий, имеющихся в документах, переданных властям США.

Путин в четверг проведет телефонный разговор с Джо Байденом

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