Совет мусульман США поставил Байдену ультиматум по сектору Газа

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Национальный мусульманский демократический совет США поставил американскому лидеру Джо Байдену ультиматум и потребовал прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

"Национальный мусульманский демократический совет <...> призвал Байдена использовать свое влияние на Израиль для обеспечения прекращения огня до 17:00 по восточному времени", – следует из статьи.

Как уточняет агентство, члены совета продолжат требовать мобилизации миллионов мусульманских избирателей, чтобы те отказались от голосов за Байдена на выборах в 2024 году в том случае, если американский лидер не осуществит действия для прекращения огня.

В обращении совета говорится, что поддержка Белого дома, включающая финансирование и вооружение, сыграла большую роль в увековечивании насилия.

Днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская сторона не согласится на прекращение огня с радикальной палестинской организацией ХАМАС. Он подчеркнул, что призывы к этому означают просьбу уступить терроризму и варварству.

В Белом доме, в свою очередь, также выступают против прекращения огня в секторе Газа. Как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сворачивание боевых действий пойдет на пользу только ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 525 человек. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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