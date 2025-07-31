РБК: депутаты Рады подрались во время рассмотрения нового закона о НАБУ

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В Верховной раде Украины депутаты подрались во время рассмотрения законопроекта, который восстанавливает независимость национальным антикоррупционным ведомствам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

В это время под зданием Рады в Киеве началась акция в поддержку принятия законопроекта. Там собрались десятки человек.

По результатам голосования закон был принят в ускоренном порядке в окончательном чтении, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию местного телеканала. "За" проголосовало 330 депутатов, основные голоса дала провластная фракция "Слуга народа".

22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ведомства перешли под контроль Генпрокуратуры.

При этом западные дипломаты предупреждали о том, что закон может поставить под угрозу процесс вступления Украины в Евросоюз.

На фоне массовых протестов, последовавших за принятием закона, Зеленский заявил о согласовании проекта, который укрепит независимость НАБУ и САП. Однако украинские СМИ выражали уверенность в том, что протестные акции будут усиливаться, поскольку к ним присоединятся недовольные насильственной мобилизацией или родственники мобилизованных украинцев.

Кроме того, Еврокомиссия направила Киеву предупреждение о возможной полной приостановке финансовой помощи, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится.

