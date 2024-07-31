SNN: иранский военный советник Милад Бейди погиб при авиаударе Израиля по Бейруту

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Военный советник Ирана Милад Бейди погиб при авиаударе Израиля по Бейруту 30 июля. Об этом сообщает телеканал SNN.

По данным источников телеканала, тело Бейди было опознано несколько часов назад. Отмечается, что он жил рядом с командиром "Хезболлах" Фуадом Шокром, который был целью израильского удара.

Израильская армия ударила авиацией по ливанской столице 30 июля. Целью атаки был назван один из командиров "Хезболлах", ответственный за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 детей.

Согласно информации Минздрава Ливана, не менее 74 мирных жителей пострадали и трое человек, среди которых двое детей в возрасте 4 и 6 лет, погибли в результате обстрела со стороны Израиля.

Армия еврейского государства, в свою очередь, сообщила, что второй по значимости командир "Хезболлах" Шокр был убит в результате удара.

