Медведев предложил создать портал о социальных льготах "Я в России" для новых регионов

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать портал "Я в России", чтобы информировать граждан из новых регионов о положенных им льготах и пособиях. Об этом сообщает ТАСС

"У нас есть идея – рассмотреть реализацию социального проекта для того, чтобы создать отдельный специальный интернет-портал для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей под названием "Я в России", – сказал Медведев.

Как объяснил политик, это поможет решить сложности, с которыми сталкиваются жители новых территорий. Он добавил, что трудности в основном связаны с реализацией прав на социальные льготы и пособия.

Ранее Медведев заявил, что голосование на праймериз "Единой России" устояло перед кибератакой. Как указал политик, за атакой стояли "друзья из-за рубежа".

До этого Медведев заявил, что неоколониальные практики должны уступить место многополярному миру. Он заявил, что пока мир не является справедливым.