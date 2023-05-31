Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20:05

Политика

Медведев предложил создать портал о социальных льготах "Я в России" для новых регионов

Фото: depositphotos/jannystockphoto

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать портал "Я в России", чтобы информировать граждан из новых регионов о положенных им льготах и пособиях. Об этом сообщает ТАСС

"У нас есть идея – рассмотреть реализацию социального проекта для того, чтобы создать отдельный специальный интернет-портал для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей под названием "Я в России", – сказал Медведев.

Как объяснил политик, это поможет решить сложности, с которыми сталкиваются жители новых территорий. Он добавил, что трудности в основном связаны с реализацией прав на социальные льготы и пособия.

Ранее Медведев заявил, что голосование на праймериз "Единой России" устояло перед кибератакой. Как указал политик, за атакой стояли "друзья из-за рубежа".

До этого Медведев заявил, что неоколониальные практики должны уступить место многополярному миру. Он заявил, что пока мир не является справедливым.

Медведев заявил, что американской экономике не грозит обвал

Читайте также

политикаобщество

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика