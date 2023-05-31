Медведев заявил, что голосование на праймериз "Единой России" выдержало кибератаки

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Система предварительного голосования "Единой России" выдержала кибератаки из-за рубежа, праймериз прошли без каких-либо сбоев, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Система успешно выдержала большое количество кибератак, а их, естественно, было много, и все, понятно, из-за рубежа. Это наши друзья старались нам сорвать эти процедуры, но у них ничего не вышло, и голосование можно считать состоявшимся", – приводит ТАСС слова Медведева.

Ранее Медведев заявил, что неоколониальные практики должны уступить место многополярному миру. Пока что мир нельзя назвать справедливым, выразил мнение он.

До этого Медведев отметил, что что борьба с неоколониализмом не должна превращаться во вражду с гражданами западных стран. По словам политика, важно принять меры, направленные на уничтожение неравенства и содействие сбалансированному развитию мира.