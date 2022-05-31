Лукашенко наградил сотрудников КГБ за операцию по освобождению белорусов на Украине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил сотрудников Комитета госбезопасности страны за участие в операции по освобождению граждан республики, захваченных на Украине. Об этом сообщает близкий к белорусскому руководству телеграм-канал "Пул первого".

"Еще одно мероприятие в рабочем графике <...> под грифом "совершенно секретно". Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины", – говорится в публикации.

В начале апреля Лукашенко рассказал об освобождении на Украине белорусских дальнобойщиков. Всего, по его словам, были захвачены около 100 белорусов. Он подчеркнул, что спецоперация была проведена настолько блестяще, что об этом даже не узнали в Совбезе, и поручил наградить всех ее участников.

Позже белорусский лидер высказал предположение о том, что российская спецоперация на Украине затянулась. Ему возразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что все идет по плану.

